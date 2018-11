Epe speelt na een kwartier al een gewonnen wedstrijd tegen Heeten

Zover kwam het niet. Rick Kemper mocht voor Heeten wat terugdoen uit een strafschop. Na rust kwam Heeten beter in het spel, maar bleef Epe de betere ploeg. De opluchting voor Epe was groot toen Overmars de wedstrijd definitief in het slot gooide vanaf de linkerkant. Van buiten de zestien schoot hij de bal langs Heeten-keeper Bjorn Lokate.

Uitlopen

Epe had verder kunnen uitlopen, weet ook Overmars. ,,Als je kijkt naar de kansen die we krijgen is 4-1 magertjes.” Daar sluit trainer Martijn de Haas zich ook bij aan.,, Ik riep niet al in de kleedkamer dat we er eigenlijk drie of vier treffers bij moeten maken. Misschien werden we iets te gretig.”