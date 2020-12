Epe springt in de bres voor ‘Peet en Mies’, want de jongens van de kermis hebben een zwaar jaar achter de rug

videoZe schitterden ooit in Man Bijt Hond als De jongens van de kermis, maar het afgelopen jaar was er bitter weinig glans in het leven van Peter Olde Scholtenhuis (54) en Michel van den Esschert (49) uit Epe. ,,We hebben vooral stil gestaan.’’ Met een orgeltje trokken ‘Peet en Mies’ langs verzorgingshuizen om nog voor enig vertier te zorgen, maar zwieren en zwaaien was er niet bij. ,,Gelukkig mogen we nu wel oliebollen verkopen. Anders zouden we stuk gaan.’’ Dorpsgenoten komen zaterdag in actie om geld in te zamelen voor het illustere duo. En dat leidt weer tot gemengde gevoelens.