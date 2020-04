Epe voert strijd tegen jeukrups op en bespuit 10.000 eiken

Handel in Russisch hout van Vaassens gemeente­raads­lid strandt in faillisse­ment

15 april Een handel in Russisch hout, horecatrainingen en een wijnhandel; het Vaassense gemeenteraadslid Michiel Wiersinga is er niet in geslaagd daar een succes van te maken. Zijn bedrijf Aurelius Trading is failliet.