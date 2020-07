Epe vreest dat nieuwe buslijn naar 't Harde dupe wordt van gesjoemel door Keolis

Video Schapen uit Loenen gaan logeren in Epe, vlakbij de wolf. Is dat niet een beetje link?

8 juli Als je deze zomer de Loenense schaapskudde wil bewonderen, moet je in Epe zijn. Dat klinkt gek. Toch is het zo. Het 190 koppen tellende gezelschap verhuist woensdag voor twee maanden naar de Tongerense Heide. Daar is wél genoeg te eten. Maar er zit ook een roedel wolven in de buurt.