Epe wil door met burgemeester Van der Hoeve

Nadat hij in de bloemetjes was gezet, bedankte hij de raad voor het vertrouwen. ,,Ik ben trots op onze inwoners en trots om burgemeester te zijn van deze gemeente. Want Epe is een prachtige gemeente, waar ik mij thuis voel. En niet in de laatste plaats door de gemeenschapszin, die ik als heel bijzonder en plezierig ervaar. De inzet van vrijwilligers in onze dorpen is groot. Zij vormen het cement van de samenleving en dat is iets bijzonders dat we met z’n allen moeten koesteren.”