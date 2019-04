Epe wil netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's

In heel Nederland is een groeiende vraag naar elektrisch rijden en openbare laadpalen. Epe wil daarom een toekomstbestendig netwerk van oplaadpunten maken. Voor het bepalen van de locatie van een openbare laadpaal wordt gekeken naar een aantal criteria. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er geen mogelijkheid is om op eigen terrein een laadpunt te plaatsen. Daarnaast moet er binnen een loopafstand, van circa 250 meter van het woonadres, nog geen laadpaal (komen te) staan. Bovendien moet de aanvrager in Epe wonen of minimaal 20 uur per week werkzaam zijn binnen de gemeente. Dit is allemaal omdat openbaar laadpalen de laatste optie is. De gemeente kijkt verder nog naar laadvoorzieningen op parkeerplaatsen bij winkelcentra.