Epe wil vertrouwen Oenenaren herwinnen

De pilot zou in oktober beginnen in Oene en in een deel van Vaassen. Vooral in Oene, met een aanzienlijk buitengebied, voelen veel inwoners zich overvallen door de mededeling dat zij hun grijze afval in het vervolg zelf moeten gaan wegbrengen naar verzamelcontainers. De grijze containers bij de huishoudens verdwijnt immers en wordt vervangen door blauwe papiercontainers. De inwoners zaten bovendien nog met tal van onbeantwoorde vragen en kantten zich fel tegen de proefperiode, hoewel het merendeel niet tegen duurzaam inzamelen van afval zegt te zijn.

Rumoer

Door het rumoer dat de afgelopen weken ontstond, besloot het college van B en W van Epe de pilot uit te stellen tot januari 2019. Aalbers: ,,Ook is toen besloten dat we een nieuw communicatieplan gaan maken tot aan de uitgestelde start. Er worden extra communicatiemomenten ingepland met zowel inwoners als de gemeenteraad. Om de bewoners te betrekken bij de proef hebben we het idee om focusgroepen en/of bewonerspanels te houden. Hoewel de pilot in een strak plan is gegoten, wil ik ook kijken welke speelruimte er nog is om aan suggesties of wensen van inwoners tegemoet te komen. Ook volgt er een uitnodiging voor een gesprek met de huidige oud papier-inzamelaars en met Oener Belang.'' Oener Belang verzamelde de belangrijkste vragen uit de Oener samenleving.

Criteria

Of de proef slaagt, leest de gemeente af aan drie criteria; de hoeveelheid ingezamelde kilo's restafval wordt geteld in de proefwijken en afgezet tegen het huidige aantal kilo's. Aalbers: ,,Het streven is van 180 kilo restafval naar 75 kilo per huishouden te gaan.'' Daarnaast wordt het scheidingspercentage (nu iets minder dan zestig procent gescheiden afval per huishouden) gemonitord. ,,We willen dat dat naar 75 procent gescheiden afval gaat. Hoe we dat doen? Onder meer door sorteerproeven; steekproefsgewijs containers op de kop zetten en met handschoenen aan op de inhoud controleren.''