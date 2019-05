Epe zet jeugd aan tot sport en muziek met ‘unieke subsidie’

De gemeente Epe komt dit najaar met een subsidie van honderd euro per jaar per kind als financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld een sportlidmaatschap of benodigd muziekinstrument. De verwachting is dat er jaarlijks zeker 3500 kinderen gebruik gaan maken van de regeling, die door het college van burgemeester en wethouders in concept is vastgesteld. Het plan ligt nu eerst zes weken ter inzage.