Epe zoekt ‘wilde’ variant van Oerol

Minder klachten over leerlingen­ver­voer PlusOV

25 april Het gaat eindelijk weer de goede kant op met de regionale leerlingenvervoerder PlusOV. Het aantal klachten van ouders en leerlingen is de afgelopen tijd afgenomen. Bovendien is de organisatie bij PlusOV steeds beter op orde. Over de hele linie is een daling van het aantal klachten te zien.