Epe zwaarst getroffen door wolkbreuken, restaurant De Veldhoeve stond volledig blank

videoHet Veluwse plaatsje Epe kreeg vandaag het meeste water te verwerken van Nederland. Maar liefst zesenveertig mm viel daar in minder dan een half uur. Normaal valt in de maand juli ongeveer 80 millimeter regen. Dat is gelijk aan 8 emmers water per vierkante meter.

De wolkbreuk aan het begin van de middag overviel André Licht en Anita Bakker volkomen toen ze aan het werk waren in hun restaurant De Veldhoeve. ,,Ik was in de keuken bezig met de installatie van een nieuwe machine. Voordat ik het wist, stroomde het water van alle kanten het restaurant binnen. We konden niets doen.’’

Volledig scherm Eigenaar André Licht rest niets anders dan de vele liters regenwater uit zijn restaurant te pompen. © Hans van de Vlekkert

Dobberen

De monumentale boerderij uit 1765 staat vlak buiten het dorpscentrum van Epe. ,,We liggen op een laag punt omdat het een oude boerderij is. En alles wat er in de eeuwen daarna omheen gebouwd is ligt allemaal hoger. Het water komt van het fietspad en van de weg en van overal en komt uiteindelijk bij ons binnen. Het stond echt enkelhoog. De tonnen op het terras zijn omgevallen en weggedreven, in het hok zag ik allemaal lege flesje dobberen.’’

Volledig scherm Met de waterstofzuiger zuigt André Licht het water zo goed mogelijk weg uit zijn restaurant. © Hans van de Vlekkert

Restte Licht en Bakker niets anders dan de gasten voor de komende dagen afbellen. ,,Ik verwacht niet dat we dit weekeind open gaan.’’

Etiketten

Hij vertelt dat het de tweede keer in zes of zeven jaar is dat ze dit meemaken. ,,De eerste keer was alleen een deel van het restaurant ondergelopen, maar nu is echt álles nat, de wijnkelder is tot de nok toe volgelopen met water.’’ Licht hoopt dat de kelder zodanig opdroogt dat de etiketten nog op de flessen zitten. ,,Want er zitten mooie wijnen bij, die hoop ik wel te herkennen.’’

Volledig scherm Restaurant De Veldhoeve vlak na de wolkbreuk. © Stefan Verkerk