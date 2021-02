Epenaar (71) is nog altijd overstuur: partner van verongelukte motorrijder uit Heerde bemoedigt hem

Ben en Marieke zagen hun Rietstulp in Oene afbranden en beginnen nu in Epe aan een nieuw horeca-avon­tuur

27 januari In het ‘rampjaar’ 2019 brandde hun succesvolle restaurant De Rietstulp in Oene af. Maar sinds 1 januari zijn Ben Kamphuis en Marieke Modderkolk weer horeca-ondernemers. Al moeten ze het voormalige Wapen van Epe eerst flink verbouwen en is het nog maar afwachten wanneer ze open mogen. ,,We stappen onbevangen in: gewoon gaan!’’