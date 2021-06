Epenaar biedt bijna helft minder restafval aan sinds daar extra voor betaald moet worden

In Epe is de hoeveelheid restafval bijna met de helft afgenomen. Sinds 1 januari moet extra betaald worden voor restafval - diftar - en dat leidde in het eerste kwartaal tot een afname van 45 procent. De gemeente Epe noemt de resultaten ‘positief en hoopgevend’.

Net als in veel andere gemeenten is het invoeren van diftar in Epe bedoeld om de hoeveelheid restafval die inwoners aanbieden terug te dringen. Dat was jaarlijks 177 kilo per persoon, het moet 30 kilo worden. Een zogenaamde prijsprikkel - elke keer als er restafval wordt aangeboden, kost dat extra geld - moet inwoners aanzetten om hun afval beter te scheiden.

Volgens de eerste cijfers lijkt dat in Epe te lukken. De gemeente Epe stelt dat er in het eerste kwartaal van 2021 liefst 45 procent minder restafval is aangeboden ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Epe doet het daarmee beter dan landelijk. In heel Nederland werd 8 procent minder restafval aangeboden. Als de trend in Epe dit jaar aanhoudt, komt de gemeente na één jaar diftar al uit onder de 100 kilo restafval per persoon.

Afval scheiden

Volgens de gemeente zijn de inwoners hun afval beter gaan scheiden en is daardoor de hoeveelheid restafval afgenomen. Cijfers van Circulus-Berkel zouden dat aantonen. ‘De hoeveelheid gft, papier en pmd (verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken) is toegenomen’.

Ook wordt er weinig ‘vervuiling’ geconstateerd: het restafval wordt niet ‘gedumpt’ tussen het herbruikbare afval. ‘Dat is goed nieuws, want vervuiling kan leiden tot afkeur. En dat leidt tot hogere kosten voor afvoer en verbranding. De hogere kosten zien inwoners terug in een hogere afvalstoffenheffing’.

Afvaltarieven

Epe vindt het echter te vroeg om harde conclusies te trekken: ‘Pas na een jaar kunnen we conclusies trekken over de structurele daling. Zo varieert het aanbod van gft bijvoorbeeld per seizoen’.

Een forse daling van de aangeboden hoeveelheid restafval betekent ook dat de gemeente minder inkomsten heeft. Het is nu nog niet bekend of dat zal leiden tot een hogere afvalstoffenheffing. Epe wil aan het eind van het jaar een uitgebreide evaluatie van de nieuwe manier van inzamelen.