Epenaren in rij voor zonnepanelen

Zo’n zevenhonderd woningeigenaren hebben zich in de gemeente Epe aangemeld voor de groepsaankoop zonnepanelen die op 24 april is gestart. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. Betrokken wethouder Jan Aalbers toont zich bijzonder in zijn nopjes met deze grote belangstelling.

Tijdens speciale bewonersavonden op 8 en 17 mei zijn woningeigenaren geïnformeerd over de voordelen van zonnepanelen en het collectieve inkoopvoordeel van de actie. Bij iedereen die zich toen heeft aangemeld, is een woningopname gepland om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Zo krijgt elke woningeigenaar een advies op maat. Na deze woningopname ontvangt de bewoner een vrijblijvende offerte en kan dan besluiten wel of niet door te gaan. In overleg wordt de datum van installatie gepland. Door het grote aantal aanmeldingen zal een deel van de woningopnamen pas na de zomervakantie in gepland kunnen worden. Volgens de woordvoerder zijn tot nu toe rond de 120 woningopnames uitgevoerd en zijn ook al veel bewoners akkoord gegaan met de offerte die daaruit voortkwam.

Verantwoordelijkheid

De zonnepanelenactie van de gemeente Epe loopt nog tot 30 juni 2018. Wethouder Aalbers is blij met het fikse aantal aanmeldingen: ,,Het is duidelijk dat meer mensen hun verantwoordelijkheid willen nemen. De grote belangstelling laat zien dat het ook steeds beter binnen het financiële bereik van iedereen komt.”

De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Het Regionaal Energieloket is samen met de gemeente op zoek gegaan naar installateurs uit de regio en selecteert de beste partijen op basis van prijs en kwaliteit. Gemiddeld wordt door het samen inkopen tijdens deze actie een korting bereikt tussen de tien en vijftien procent.

Energieloket

Meer informatie over de zonnepanelenactie in de gemeente Epe is te vinden op de website van het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl/epe. Hier kunnen belangstellenden zich ook vrijblijvend opgeven voor de actie.