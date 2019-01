Eper Bloaskapel blaast laatste adem uit

Het is als een bakker die stopt met het bakken van halfjes wit, maar verder gewoon de winkel open houdt om lekkere koeken en hele bruinbroden te verkopen. ,,De Bloaskapel is een onderdeel van de Koninklijke Harmonie Epe. We stoppen met de blaaskapel, maar het harmonieorkest en de malletband gaan gewoon door. Onze vereniging verliest er ook amper leden door en wordt zeker niet bedreigd in haar bestaan’’, meldt interim-voorzitter Erik van Westerveld.

Mooie dingen

,,Integendeel’’, zegt Van Westerveld, ,,wij richten liever de aandacht op de mooie dingen die eraan zitten te komen. Het jaarlijkse voorjaarsconcert in april bijvoorbeeld en het 25-jarig jubileum van onze dirigent Marcel van der Wulp in ons verenigingsgebouw.’’

Het einde van de Eper Bloaskapel zat er al een tijdje aan te komen. Van Westerveld: ,,Zoals elke muziekvereniging hebben wij ook te maken met een terugloop van leden. Onze blaaskapel werd voor een groot deel gevormd door leden die ook al in onze harmonie of de malletband zitten, leden die dus eigenlijk dubbel in orkesten speelden. Een blaasorkest is een specifieke specialiteit die muzikanten ook echt moet liggen. Het is een bijzondere vorm, waarvoor de animo al eventjes minder werd. Er speciale muziek voor blijven oefenen, een dirigent ervoor hebben en oefenavonden ervoor te houden, dat werd teveel.’’

Jammer

Voor de Koninklijke Harmonie Epe heeft het eind van de blaaskapel dus geen al te grote gevolgen. ,,Misschien hadden we nog twee mensen die alleen in de blaaskapel speelden, die raken we nu misschien helaas kwijt, helaas. Dat vinden we heel jammer, maar we kunnen er niet veel aan doen. Als in de toekomst de aanwas voor blaaskapellen weer ontstaat, sluiten we echter niet uit dat er weer een kapel komt.’’

De algehele terugloop van leden speelt niet bij de Koninklijke Harmonie Epe. Van Westerveld: ,,Op hoogtijdagen, we hebben het dan over de jaren tachtig, telde onze vereniging meer dan honderd leden. Nu nog ruim 35. Het is een landelijke trend dat muziekverenigingen het moeilijk hebben om nieuwe aanwas, jongeren te vinden. Wij besteden er veel tijd en aandacht aan om te zorgen voor opvolging, bijvoorbeeld door ons in te zetten op scholen, maar de jeugd heeft zoveel te kiezen tegenwoordig.’’

Diversiteit

,,De diversiteit aan de aanbodkant is enorm. Door internet, door de vele soorten van sport waaruit kinderen tegenwoordig kunnen kiezen. Feit is dat muziek nu niet meer zo snel op één staat in de afwegingen. Die tijd was vroeger anders. Bovendien zijn er tegenwoordig veel andere muziekstijlen op de markt, veel dj's bijvoorbeeld. Het is voor harmonieorkesten niet zo gemakkelijk om daarop in te spelen.’’

Maar.... de tijden kunnen ook ineens weer veranderen. Weet ook Van Westerveld. ,,Toen Candy Dulfer populair werd door haar saxofoonmuziek, zagen we ook dat ineens veel meer mensen en in kinderen weer geïnteresseerd raakten in het instrument saxofoon, zoals Berdien Stenberg ervoor zorgde dat de dwarsfluit weer populair werd. Wij gaan dus gewoon verder met onze vereniging en dat gaat prima.’’

Laatste concert

Het laatste optreden van de Eper Bloaskapel is op 10 februari om 14.00 uur in restaurant De Middenstip in Epe. De toegang is gratis. Het repertoire van de kapel bestaat voor een groot deel uit Egerländer en Böhmische blaasmuziek, zoals die door Ernst Mosch en zijn Egeländer Muzikanten werd gespeeld. Polka’s, marsen en walsen van bekende namen, zoals van Kurt Pascher en Freek Mestrini, maar ook moderne componisten zoals Franz Watz en Guido Henn worden gespeeld. Het geheel staat onder leiding van Rudolf Weges.



Het voorjaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Epe wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis van Epe, op zaterdag 13 april. Het begint om 19.30 uur.



Aan de jubilerende dirigent van de harmonie, Marcel van der Wulp, wordt door de vereniging op 9 februari een receptie aangeboden. Deze is om 15.00 uur in het verenigingsgebouw aan de Lange Veenteweg in Epe. Aanmelden voor die receptie is gewenst en kan via de website van de Koninklijke Harmonie Epe.