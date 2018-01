Eper dj Jakob Hut overleden

Epe lanceert nieuw platform ‘BuurtMaken’

8 januari BuurtMaken. Zo heet een nieuw platform dat in Epe is gelanceerd waarmee mensen, bedrijven en organisaties elkaar makkelijk kunnen vinden in de eigen, directe omgeving. Het startsein werd vanavond gegeven tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.