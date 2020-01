Eper horecamagnaat strijdt door tegen celstraf

Volgens advocaat Niels van Schaik is Den B. het ‘totaal niet eens’ met de veroordeling. ,,We hebben daarom nu alvast cassatie aangetekend. Maar of dit kans van slagen heeft, weten we pas later. Als we het volledige vonnis en het proces-verbaal van de zitting hebben kunnen bestuderen.” Van Schaik verwacht pas over een maand of negen een beslissing te kunnen nemen.