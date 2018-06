Eper 'langzitter' blijft zorgenkindje

Er rust nog geen zegen op de meterslange bank op het Marktplein voor het gemeentehuis in Epe. Vorige week moest de langzitter - al voor de tweede keer in zijn nog maar prille bestaan - worden 'gerenoveerd'.

De bank werd aangekondigd als hét pronkstuk van het plein voor de nieuwe Marktwand. Niet alleen werd hoog opgegeven over de immense lengte van dertig meter, ook jubelde de gemeente Epe over het materiaal waarvan de bank werd vervaardigd: keihard, geperst bamboehout, aangerukt vanuit China.

De bank zou onderhoudsvrij en 'hufterproof' zijn. Maar 2,5 jaar na zijn plaatsing, blijkt de bank toch niet zo sterk en degelijk en vergt hij beduidend meer aandacht van de leverancier dan verwacht. Afgelopen week werd de bank voorzien van een nieuwe houten bekleding. Overigens niet omdat vandalen de zetel hadden vernield, maar omdat de houtkwaliteit te wensen over liet. Het was al de tweede keer dat er reparatiewerk moest worden verricht aan de bank, die eind 2015 werd geplaatst. In april 2016 bleken er kieren in de houten planken te vallen, die door leverancier Grijsen, park & straatdesign in Winterswijk moesten worden gedicht.

Cumaru

Het besluit om ditmaal maar al het hout te vervangen, werd door de leverancier genomen omdat het bamboehout toch van een mindere kwaliteit bleek dan verwacht. De lijmverbindingen lieten los, het materiaal scheurde en de bank werd ruw. ,,Na pogingen van de leverancier om de mankementen te herstellen, is besloten het materiaal te vervangen door een andere houtsoort: Cumaru'', vertelt een woordvoerder van de gemeente Epe. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en vallen onder de garantie. Cumaru is een harde, sterke, duurzame houtsoort uit Zuid-Amerika en is geschikt voor onbehandeld buitenwerk. Omdat het qua kleur sterk lijkt op het vorige bamboehout, valt de nieuwe 'bekleding' van de bank nauwelijks op.

Constructie