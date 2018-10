Eper Paarden4Daagse krijgt evenementenlocatie cadeau

Gratis lidmaat­schap vereniging voor jeugd in Epe

2 oktober Jongeren tussen 5 en 18 jaar in Epe, krijgen een gratis lidmaatschap voor een vereniging ter waarde van honderd euro per jaar. Dat staat in het coalitieakkoord van het Eper college van B en W. Epe trekt de komende twee jaar ongeveer 800.000 euro uit voor deze geste. De maatregel moet in september 2019 van start gaan. Na twee jaar wordt de regeling tegen het licht gehouden.