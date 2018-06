Eper spareribs weer in race voor titel

Marco Jurriëns is vaste klant in de finales van de vakwedstrijden voor slagers in Nederland. In het verleden won hij al vele prijzen. Afgelopen jaar werd zijn gehaktbal nog als beste gekroond en een jaar eerder waren zijn rookworsten het lekkerst van Nederland. In het verleden won Jurriëns ook al tweemaal eerder de strijd om de lekkerste spareribs, in 2012 en 2017. En of dat nog niet genoeg is, bleek zijn barbecue-gehaktbal, de Real American BBQ Meatball, ook al eens het smakelijkst, net als zijn verse maaltijden en net als zijn rookworsten in eerdere jaren.

De ingezonden spareribs worden door een vakkundige jury beoordeeld op geur, smaak, samenstelling en consistentie.