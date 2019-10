Ergernis over schimmenspel rond hertenkamp Epe: ‘je kunt op die plek niet zomaar van alles realiseren’

Zoektocht naar Veluwse grafheu­vels overtrof alle verwachtin­gen

30 september Met zo'n 1500 nieuw ontdekte grafheuvels heeft project Erfgoed Gezocht alle verwachtingen overtroffen. Met dank aan 2000 vrijwilligers die vanachter de computer de hele Veluwe uitkamden. Nu is het tijd voor fase twee: ter plekke de heuvels onderzoeken. Ook daarbij is hulp van leken welkom. De aftrap is op 12 oktober in Ermelo tijdens de Nationale Archeologiedagen.