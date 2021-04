Ernstig ongeluk met twee gewonden in Vaassen

Rechter kraakhel­der: derde Illegale uitvaart­dienst op landgoed in Epe uit den boze

19 maart Ondanks een verbod wil directeur Charlotte Rauwenhoff zaterdag voor de derde keer in drie maanden een uitvaartdienst houden in de Houtschuur op landgoed Tongeren in Epe. Ze wendde zich tot de rechter in Arnhem, maar die zag vrijdag geen reden van dat verbod af te wijken.