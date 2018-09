Ex-verdachten brandstichtingen Epe willen genoegdoening

Verbijste­ring over af­val-proef gemeente Epe

14 september Een brief van de gemeente Epe over een pilot voor een andere manier van afvalinzameling, zorgt in de dorpen Oene en Vaassen voor verbijstering. ,,Bewoners zitten vol met vragen, waardoor de proef op voorhand dreigt te mislukken'', zegt Oener Belang.