Executeur testamentair gebruikt ‘loon’ voor prijs

Frouke Nijhoffprijs

Dinsdagochtend werd de oprichting van de Stichting Frouke Nijhoffprijs officieel notarieel bekrachtigd. Een stichting met drie bestuursleden; voorzitter Jan Leemburg, secretaris Corrie Leemburg en penningmeester en oud-notaris Ben Feijen.



Namens de stichting zal een jury, bestaande uit het echtpaar Leemburg, aangevuld met Aad Breedveld (oud-conrector van de RSG), de komende tien jaar, jaarlijks vijf Frouke Nijhoffprijzen uitreiken aan leerlingen uit de examenklassen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld doordat hij of zij als mantelzorger optreedt, of iemand die ernstige dyslectisch is en toch examen doet, of iemand die met moeilijke gezinsomstandigheden kampt.



De prijswinnaar krijgen behalve een oorkonde, ook per persoon een geldbedrag van tweehonderd euro als aanmoediging voor hun verdere carrière.