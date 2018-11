Extra woningen in Epe

De gemeente Epe kan in de komende jaren extra nieuwe woningen bouwen. Dat blijkt uit nieuwe afspraken die zijn gemaakt in de Cleantech Regio (Stedendriehoek) met de provincie Gelderland.

De acht gemeenten in de Cleantech Regio (Deventer, Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Apeldoorn, Epe en Heerde) hebben samen met de provincie Gelderland de nieuwe Regionale Woonagenda Cleantechregio 2018 opgesteld.

Met name de plaatsen Apeldoorn, Epe en Zutphen zijn als woonomgeving in trek. De druk op de woningmarkt neemt hier toe. Daarom is de woningbouwruimte voor deze gemeenten de komende jaren vergroot. De gemeente Epe is het inwonertal van 33.000 inwoners inmiddels gepasseerd. In de Regionale Woonagenda krijgt Epe daarom 180 extra woningen toegekend.

Prognose

Uit een prognose van 2016 had Epe al recht op 575 nieuwe woningen. Daarvan zijn er inmiddels 450 in bestaande plannen opgenomen, maar er zijn er ook nog 125 ‘over'. Met de 180 extra woningen die Epe nu extra toebedeeld krijgt, kunnen er in de komende twee jaar in totaal nog ruim 300 huizen gebouwd wordt.

Wethouder Robert Scholten is blij: ,,Het biedt het kansen om na te denken over in- en uitbreidingslocaties. Vooral voor de betaalbare woningbouw schept dit een nieuw perspectief. Als de nieuwe woonvisie van de gemeente Epe is vastgesteld, gaan we zo snel mogelijk aan de slag.” In de woonvisie van Epe wordt onder meer antwoord gegeven op vragen als waar er kan worden gebouwd en aan welke type woningen behoefte is. Naar verwachting is de woonvisie begin 2019 gereed.

Heerde