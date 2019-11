Extraatje voor kinderopvang moet alleenstaande ouder in Epe aan baan helpen

Kinderopvang is een vloek en een zegen. Aan de ene kant biedt het ouders de mogelijkheid om te werken. Aan de andere kant zijn de kosten hoog en besluiten zij niet of amper te werken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, vindt de gemeente Epe. Zeker als het gaat om alleenstaande ouders met een uitkering. In Epe zijn er dat ongeveer honderd en dat vindt de gemeente ‘relatief veel’. Het is namelijk 20 procent van het totale aantal inwoners dat een uitkering krijgt.

Scholing

Via het extraatje hoopt Epe dat alleenstaande ouders sneller proberen om een baan te krijgen. Ze hoeven thuis niet voor hun kind(eren) te zorgen en kunnen in die tijd bijgeschoold worden of een opleiding of re-integratietraject volgen. Meedoen aan zo’n ‘activeringstraject’, zoals Epe het noemt, vergroot de kans op een baan en is een verplichting om het extraatje te krijgen. De bijdrage is tussen de 40 en 80 euro per maand, zo lang het duurt om een baan te krijgen.

Epe verwacht per jaar in totaal 18.000 euro kwijt te zijn door het extraatje. De gemeente gaat er dan vanuit dat vijftig alleenstaande ouders en half jaar lang gebruik maken van de regeling.

Toeslag