Facelift verandert lelijk eendje in visitekaartje voor de Veluwe: ‘Het ziet er nu tien keer gezelliger uit’

Interview + Video Met de auto door de goot: hoe een kunstwerk met water voor een parkeerpro­bleem zorgt in Vaassen

21 mei Knap je het Marktplein in Vaassen voor tonnen op en dan gaat het na oplevering vooral over de auto's die door de goot moeten rijden om te parkeren. Zo snel als het probleem ontstond, is het ook weer opgelost. Parkeren is voortaan verboden in de lente en de zomer. Wethouder Robert Scholten en ondernemersvoorman Hans Valent leggen uit.