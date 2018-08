Familie Oortwijn al vijftig jaar in actie: 'Dit toernooi is heel relaxt'

Veluwse kwekers van aardbeien en bloembol­len likken hun wonden na extreme temperatu­ren

14 augustus Ze zijn nog altijd te koop; aardbeien en bloembollen. Maar de voorraden slinken snel en de prijzen schieten omhoog. Het gevolg van de extreme temperaturen in de afgelopen weken. Hoe sloegen bloembollenspecialist Hans Baltus in Vaassen en aardbeienkweker Gerrit Bronsink in Oene zich door deze 'barre tijden'?