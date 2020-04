Familie Strijk uit Vaassen vooral blij dat Noa (11) weer naar school mag

Video + Update Tonny uit Epe verslikt zich bijna in de koffie: ‘Loopt daar een hert midden in het dorp?’

16:23 Met een kop koffie in de hand, kijkt Tonny Bosman op zijn gemak naar beelden van de webcam. Tot hij plots ‘iets groots’ door de Hoofdstraat in Epe ziet lopen. De koffie schiet hem bijna in het verkeerde keelgat. Is dat een edelhert, midden in het dorp?