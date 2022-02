Familie Wierdsma uit Epe trekt zich terug uit prijsvechter Wibra: Wat betekent dit voor de klant?

Het bedrijf kent zijn oorsprong in 1956. In dat jaar neemt Jo Wierdsma het winkeltje van zijn schoonouders over, de familie Braam. Dat klanten zelf hun spullen uit bakken mogen pakken blijkt een succes. Wibra groeit uit tot een winkelketen met op dit moment ruim 200 vestigingen in Nederland en 36 in België. Ondanks de coronacrisis en een faillissement in België blijft de prijsvechter naar eigen zeggen goede resultaten boeken.