Feest van de Geest inspireert in Grote Kerk Epe

VideoNa een jaar afwezigheid is het Feest van de Geest terug in Epe. Met hernieuwde energie is er straks een open podium voor de hele gemeenschap.

Terwijl vrijwilligers al bezig zijn om het podium gereed te maken voor het concert van het Dudok Kwartet van donderdagavond, komen de eerste lichtstralen naar binnen in de Grote Kerk van Epe. En dat komt deze morgen goed uit. De organisatie houdt op deze plek een open podium tijdens Feest van de Geest, onder het mom ‘De kerk ademt inspiratie’.

Al sinds 2010 organiseert een commissie van de Grote Kerk het Feest van de Geest rond Pinksteren. ,,En de bedoeling is dat het echt voor de hele Eper gemeenschap is”, zegt Wilma van Huffelen. ,,Rond Kerstmis gebeurt al zoveel, tijdens Pinksteren niet. We willen inspireren en dat kan op deze plek”, vult Monique Scholten aan.

Van Huffelen en Scholten zitten in de organisatie van Feest van de Geest van dit jaar, samen met Martin van Norel, Jelbert Versteeg, Rienk van der Werff en de deze ochtend afwezige Janneke Damen. Eerdere edities brachten onder meer al een fototentoonstelling en een openluchtdienst. Vorig jaar was er even niets. ,,We willen de lat ook niet te hoog leggen. Niet voor ons, maar ook niet voor de bezoekers. Het is de tweede keer dat we een jaar hebben overgeslagen”, zegt Van Huffelen.

Verwondering

Maar dit jaar is Feest van de Geest terug. De eerst ontmoeting daarover dateert al van bijna een jaar geleden, met als gedachte ‘verwondering in muziek’. Uiteindelijk is daar het thema ‘De kerk ademt inspiratie’ uit ontstaan, met als evenement een open podium op zaterdagavond 8 juni.

,,Deze plek is heel inspirerend”, legt Jelbert Versteeg uit. ,,Dat moet niet alleen voor ons zijn, maar ook voor onderen. We willen ook anderen toegang verschaffen. Het geloof is bovendien breder dan de Bijbel.” Monique Scholten vult aan: ,,We zijn gaan brainstormen over de lucht en de adem. Uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om mensen de kans te geven te laten zien waar zij hun adem voor gebruiken. Muziek of zang, bijvoorbeeld.”

Tijdens de avond is van alles mogelijk. De organisatie benadrukt dat het zeker niet alleen is voor mensen die een Psalm willen zingen. ,,Vooraf zijn er geen beperkingen, het is ook geen talentenjacht”, zegt Van Huffelen. ,,Het podium komt straks in het midden van de kerk te staan. We hopen natuurlijk op een stampvolle kerk en dat iedereen zoiets heeft van ‘wat fijn dat dit kan’.” Versteeg: ,,Het is echt de bedoeling dat iedereen enthousiast weer vertrekt.”

Aanmelden voor Feest van de Geest Muziek maken, dansen, zingen of foto’s tonen; alles is mogelijk tijdens Feest van de Geest op zaterdagavond 8 juni in de Grote Kerk in Epe. Iedereen kan deze avond van 19.30 tot 21.30 vrij en gratis binnenlopen en vertrekken. De organisatie verzoekt geïnteresseerde deelnemers zich voor 8 maart aan te melden via de mail: feestvandegeestepe@gmail.com