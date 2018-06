Fietsers starten aan vierdaagse Emst

Muziekvereniging Prins Bernhard heeft traditioneel de 'rijwielvierdaagse', zoals het evenement in Emst nog altijd wordt genoemd, georganiseerd. Van maandagavond tot en met donderdagavond kunnen deelnemers kiezen uit twee te fietsen routes: één van 15 kilometer en één van 30 kilometer lengte, beiden voeren ze door de directe omgeving van Emst. Onderweg is er een gezamenlijk rustpunt voor de deelnemers ingericht, waar iedereen wat te eten en drinken kan kopen. Het startpunt is bij dorpshuis De Hezebrink aan de Ds. Van Rhijnstraat. Elke avond klinkt het startschot om 18 uur. Meedoen kost 5 euro, voor vier avonden. Een avond meefietsen kan ook, dat kost 2 euro.