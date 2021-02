Fietssnelweg of niet, ‘de paden langs Apeldoornseweg in Vaassen moeten worden opgeknapt’

De Apeldoornseweg in Vaassen gaat in Wenum-Wiesel over in Zwolseweg. Het is overduidelijk te zien waar het grondgebied van de gemeente Epe ophoudt en dat van Apeldoorn begint. De fietspaden aan de Apeldoornse kant zijn aangepakt en vernieuwd. Dat voorbeeld heeft de gemeente Epe zichtbaar niet gevolgd, de paden liggen er slecht onderhouden bij.