Fietsster eindigt tegen voorruit auto in Vaassen

Wanhoop bij cafetaria 't Snekkie in Epe na uitblijven ho­re­ca­ver­gun­ning

22 februari Ze zijn het wachten inmiddels zó beu dat er maandagavond een mail de deur uitging naar alle raadsleden in de gemeente Epe. Wilco Bartelds (53) en Desirée Boeve (23) bestieren sinds eind vorig jaar Cafetaria & Eethuis ’t Snekkie aan de Beekstraat 21 in Epe op basis van een exploitatievergunning. Maar dat is niet voldoende. Ze willen een biertje kunnen tappen.