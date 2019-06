Financiële tegenvallers PlusOV ‘teleurstellend’: Epe en Heerde hopen op verbetering

Sporten voor omgekomen militair in Epe: ‘Ronald had dit heel mooi gevonden’

16:08 Op het terrein atletiekvereniging Cialfo in Epe, is vandaag de allereerste Ronald Groen Sportdag gehouden. Het evenement is vernoemd naar de jonge militair die op 3 november 2007 om het leven kwam in Uruzgan. ,,Ik denk dat Ronald dit heel mooi had gevonden’’, vertelt zijn beste vriend Bram Spaan.