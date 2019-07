FIOD-inval bij Autobedrijf Favoriet in Vaassen vanwege groot witwasonderzoek

In de wijk rondom het autobedrijf zagen meerdere bewoners hoe er maandag de hele dag opvallend veel bedrijvigheid was bij het autobedrijf. Van ’s morgens vroeg tot laat in de middag waren medewerkers van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst) met papieren in de weer. En al die tijd stond er een politieauto op het perceel aan de Laan van Fasna. De inval verrast de meeste wijkbewoners niets. Hoewel het de laatste tijd wat minder is, zagen ze tot enkele weken geleden bijna dagelijks vrachtwagens met buitenlandse kentekens, die zes of zeven auto’s meenamen.