Fizzy uit Epe wil met To Go-menu ‘zintuigen prikkelen’

Man (44) opgepakt voor grootscha­li­ge pinpasfrau­de in Gelderland: duizenden euro’s gestolen

2 december De politie heeft een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt vanwege grootschalige pinpasfraude in Gelderland. De man is afgelopen zaterdag gearresteerd in een hotel in Almere.