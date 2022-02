Flinke overlast door regen in Epe, tuinen en weilanden onder water: ‘Het lijkt wel Limburg hier’

Hevige regenval zorgt in Epe voor problemen. De Verloren Beek is door het vele water buiten z'n oevers getreden en die overstroming zorgt ervoor dat tuinen en weilanden onder water zijn gelopen. Met onder meer zandzakken wordt geprobeerd te voorkomen dat ook huizen getroffen worden.

De situatie speelt zich af aan de Gelriaweg in Epe. De Verloren Beek in de buurt van die straat loopt over door de vele regenval. ,,Alle beken zitten ontzettend vol met water. Het stroomt buiten de oevers. We hebben zandzakken gebracht om het water uit de woningen te houden. Er valt zo verschrikkelijk veel water achter elkaar, het regent nu ook weer", laat een woordvoerder van het Waterschap Vallei en Veluwe weten.

Onder water

Buurtbewoner Robert van Soest ervaart de problemen van dichtbij. ,,Die beek is door de regenval zo hoog gekomen dat het water over de rand is gelopen. De weilanden om mijn huis heen staan blank. En de schuren om mijn huis staan een halve meter onder water. Het lijkt wel Limburg hier in Gelderland", doelt hij op de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer.

De brandweer is bezig met het leegpompen van kelders, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

,,Dit is de eerste keer dat het zo omhoog komt dat het in mijn tuin en bijgebouwen loopt", zegt buurtbewoner Van Soest, die sinds een aantal jaren in de straat woont. ,,Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Ook voor mensen die hier 20 à 25 jaar wonen is dit compleet nieuw.”

Door hevige regenval zijn in Epe weilanden en tuinen ondergelopen.

