Flonkerend Florin is wooncomplex van, voor en door Epenaren

Een splinternieuw appartementencomplex is verrezen in Epe op de voormalige plek van de Rabobank. Neergezet door een Eper bouwer, met behulp van Eper onder-aannemers en onderdak biedend aan - vooral - Eper kopers. Florin flonkert duidelijk van alle kanten voor het Veluwse dorp.

De bouwer van Florin is Hans van Norel, van het gelijknamige bouwbedrijf uit Epe. Als onderaannemers strikte hij Eper bedrijven, zoals schildersbedrijf Van Vemde, glaszetter Van Essen en installatiebedrijf Dijkstra. En het kan nog mooier: ,,Zeventig procent van de kopers van de appartementen zijn echte Epenaren’’, vertelt Van Norel met gepaste trots. ,,Al komen er ook mensen in wonen vanuit het westen en zelfs vanuit het buitenland.’’

Schoonheid

In amper anderhalf jaar tijd zijn de twee appartementengebouwen op de hoek Prinses Julianalaan-Hoofdstraat uit de grond gestampt. Hoe snel de bouw ook is gegaan, het is allerminst ten koste gegaan van de schoonheid en de kwaliteit van Florin. De twee ‘woontorentjes’ zijn met hun klassieke, traditionele bouw, de nostalgische stenen en het authentieke metselwerk een sieraad voor de noordkant van het dorp Epe. ,,We krijgen dagelijks vanuit de buurt en van voorbijgangers complimenten voor hoe het eruitziet. De mensen die wij spreken, vinden het overduidelijk prachtig’’, zegt uitvoerder Martijn Keizer van Van Norel Bouwgroep Epe.

Geslapen

Complex één is inmiddels klaar en wordt deze dagen opgeleverd. ,,De eerste bewoners hebben er al geslapen’’, zegt Keizer. ,,Het andere gebouw, dat vooral aan de Hoofdstraat staat, wordt in januari opgeleverd aan de kopers.’’

Volledig scherm Het voorste wooncomplex van Florin gezien vanuit het achterste gebouw. © Hans van de Vlekkert

Florin herbergt 25 appartementen, elf in het ‘achterste’ blok, veertien in het ‘voorste’ blok aan de Hoofdstraat. Dat de bouw en de afwerking er zo verzorgd uitzien, is niet verwonderlijk wie de koopprijzen van de appartementen weet: variërend van 295.000 tot 600.000 euro. De twee penthouses op de bovenste verdieping van het voorste gebouw zijn de twee duurste ‘optrekjes’. Maar bewoners daarvan beschikken dan onder meer ook over een zeer riant dakterras dat vanaf vier hoog een prachtig uitzicht biedt over Epe en omgeving.

Luxe