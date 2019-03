Forum voor Democratie ook op Noord-Veluwe de grote winnaar

Ook op de Noord-Veluwe is nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) de grote winnaar geworden van de Provinciale Statenverkiezingen. De christelijke politiek behoudt weliswaar haar dominante positie, maar moet in de meeste gemeenten de partij van Thierry Baudet naast zich dulden.

In Epe werd FvD met 14 procent van de stemmen zelfs de tweede partij, vlak achter de VVD (14,3 procent). Maar ook in de andere gemeenten op de Noord-Veluwe komt de nieuwkomer de top van de ranglijsten binnenstormen. In Nunspeet wisten alleen de SGP en ChristenUnie (CU) meer stemmen te behalen dan het FvD, terwijl de partij van Baudet in Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde uit het niets opklom naar de vierde plek.

Maar ook GroenLinks (GL) deed verrassend goede zaken op de Noord-Veluwe. In Epe behaalde de partij 9,4 procent van de stemmen, 5,8 procentpunt meer dan vier jaar geleden. Ook in Hattem en Heerde gooide GL hoge ogen, door respectievelijk 9,6 en 7,5 procent van de kiezers voor zich te winnen. Alleen in het westelijk deel van de Noord-Veluwe vallen de resultaten een beetje tegen voor de partij van Jesse Klaver. In Nunspeet (3,6 procent), Elburg (3,4 procent) en Oldebroek (4,6 procent) deed GL het ietsje beter dan vier jaar geleden.

Weinig verrassingen

Maar over het geheel genomen kenmerken de verkiezingsuitslagen op de Noord-Veluwe zich door hun gebrek aan verrassingen. De inwoners van deze regio stemmen al decennia in meerderheid op christelijke partijen en dat was ook gisteren weer het geval. In Oldebroek, Elburg en Hattem behaalde de CU de meeste stemmen. Verrassend genoeg werd in Heerde het CDA de grootste, waarmee de partij de CU voorbijstreefde. De SGP deed zoals verwacht weer goede zaken in Nunspeet: de partij behaalde daar 28,1 procent van de stemmen.

In Epe werd de VVD opnieuw de grootste partij, net als vier jaar geleden. Opvallend is wel dat de liberalen het Forum nipt voor wisten te blijven. Het verschil kwam uit op 0,3 procent in het voordeel van de VVD.

