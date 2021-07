Frenkie Overmars, nieuweling bij DVS’33, kan wel lachen om de constante vergelijking met zijn vader

De vergelijkingen met pa heeft hij vaak gehoord, soms kan hij er ook wel om lachen. ,,Ik heb een stukje van zijn DNA. Ik ben ook wel snel, maar zo belachelijk snel en tweebenig als hij was, zou ik willen wensen. Hij had iets wat niemand had. Hij was echt talentvol en maakte al op z’n 16de zijn debuut bij Go Ahead Eagles. Ik kan een aardig balletje raken, maar zo goed als mijn vader ben ik natuurlijk niet. Op mijn leeftijd (21) moet ik ook niet meer alle hoop vestigen om het betaald voetbal te halen. Commerciële economie en vastgoed economie vind ik ook interessant. Ik ben ondernemend ingesteld.’’