Frenkie Overmars uit Epe hoort vaak over zijn beroemde vader. Lachend: ‘Heb ook een moeder!’

WIELRENNEN Roy Eefting verrast vriend en vijand met vlijmscher­pe sprint in Omloop der Kempen

4 juli De topcompetitie is begonnen met een overwinning voor Roy Eefting. De renner uit Vaassen was zondag de beste in de Simac Omloop der Kempen. In een massasprint in de straten van Veldhoven was Eefting sneller dan Coen Vermeltfoort uit Schuinesloot en de Belg Jules Hesters (BEAT).