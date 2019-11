Gaat aanpak illegale bebouwing in Epe te ver? ‘Menselijke maat is compleet zoek’

DAG VAN DE MANTELZORG Deze vrouwen vragen op de weekmarkt van Vaassen in pyjama aandacht voor mantelzorg

10 november Zaterdagochtend negen uur. Het is ijzig koud, maar op de markt van Vaassen staan twee vrouwen in pyjama. Esmee de With en Astrid de la Fuente vragen aandacht voor Logeerzorg, een bijzonder project dat mantelzorgers in Epe en Heerde moet ontlasten. Achter het duo staat een ‘kraam-bed’.