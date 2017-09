Geen compensatie bij lange ritten PlusOV in Epe

Raadslid Bertie Hendriks trok bij het college aan de bel naar aanleiding van een besluit in de gemeente Brummen. PlusOV verzorgt sinds begin dit jaar het regiovervoer in negen gemeenten, waaronder Brummen en Epe, tot aan 20 kilometer voor 15 cent per kilometer; voor ritten tussen 20 en 25 kilometer rekent zij 1,70 euro per kilometer. Taxivervoerder Valys verzorgt buiten de regio - boven de 25 kilometer - het vervoer van mensen met een mobiliteitsbeperking.

Compensatie nodig?

Inwoners in Brummen met een Wmo-indicatie die gebruikmaken van PlusOV krijgen bij een rit van meer dan 20 kilometer een compensatie van 1,55 per kilometer. Volgens wethouder Jolanda Pierik-Snel kunnen de kosten voor ritten tussen de 20 en 25 kilometer namelijk behoorlijk oplopen. Het CDA wilde daarop weten of er in Epe ook problemen zijn met de tarieven boven de 20 kilometer en of het college bereid was eenzelfde besluit te nemen als in Brummen.

Meer puntbestemmingen

Maar volgens het Eper college zijn er in Epe geen problemen bekend over het hogere kilometertarief. Dat heeft vooral te maken met de aanwijzing van puntbestemmingen. Dit zijn locaties verder dan 20 kilometer, maar waar voor het lage tarief van 15 eurocent per kilometer naar gereisd kan worden. Te denken valt dan aan ziekenhuizen, winkelcentra en stations. Epe heeft 18 puntbestemmingen. ,,De gemeente Brummen heeft daarentegen 2 puntbestemmingen aangewezen, wat mogelijk verklaart waarom zij meer signalen krijgt dat bewoners problemen ervaren met het tarief”, aldus het Eper college in de beantwoording. Gelet daarop ziet de gemeente Epe geen noodzaak om het beleid aan te passen.

Hattem en Heerde

De gemeenten Heerde en Hattem zien ook niet direct iets in de compensatie zoals Brummen dat doet. ,,Als de rit nodig is om een sociaal isolement te voorkomen, omdat er geen contacten zijn in de nabije omgeving, maar wel binnen de afstand van 20 tot 25 kilometer, gaan we met de cliënt in gesprek over de noodzaak van de rit en kunnen we mogelijk de kosten vergoeden”, legde woordvoerder Marten Venema van de gemeente Heerde eerder uit.