Geen geld voor Eper Paardenvierdaagse

De stichting Paardenvierdaagse bestaat 25 jaar en wil dat jubileum vieren met extra activiteiten. Verschillende organisaties hebben de handen ineengeslagen om bijvoorbeeld een paardenkunstroute op te zetten. Op verschillende locaties is gratis paardenkunst te bewonderen, waarvan de toegang gratis is. Ook andere dorpen als Vaassen zijn betrokken bij het evenement. In totaal is er circa 36.000 euro nodig. Daarvan hoopt de organisatie 14.500 euro te mogen ontvangen van de gemeente. De rest komt uit eigen pot of van financiers.