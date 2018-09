Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ook grote bezwaren tegen kerstbomenplantage in Emst

Vrouw (92) beroofd in eigen woning in Epe

18 september In Epe is afgelopen vrijdag een 92-jarige vrouw beroofd in haar woning. Het incident vond plaats op klaarlichte dag midden in een woonwijk, aan de Hoge Hagt. De dader wist zichzelf toegang tot het huis te verschaffen via een babbeltruc.