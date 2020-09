Gemeente Epe bindt met bewoners geteisterde wijk strijd aan na reeks autobranden

KAART | VIDEO Angst en boosheid in nieuwbouw­wijk Epe nadat auto van Johanneke uitbrandt: ‘Wie is de volgende?’

20 augustus Na de zesde autobrand in korte tijd in Epe zit de angst er goed in. Bewoners van de nieuwbouwwijk Klaarbeek patrouilleren en hangen beveiligingscamera’s op. Terwijl de politie nog niet zeker is van een verband, is de wijk dat wel. Ze vragen zich hardop af wanneer en vooral waar de volgende auto aan de beurt is.