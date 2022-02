Gemeente Epe en Circulus willen circulair ambachtscentrum realiseren

Met dit beeld voor ogen hebben de Eper wethouders Jan Aalbers en Erik Visser en Lisette Bosch, algemeen directeur bij Circulus, een intentieverklaring ondertekend. Het doel van het circulair ambachtscentrum is onder andere meer hergebruik van grondstoffen realiseren. Jan Aalbers: ,,We moeten met elkaar toewerken naar een circulaire economie. Een economie waar we zoveel als mogelijk afval vermijden en inzetten op hergebruik van materialen. Met dit onderzoek verkennen we of we door middel van een circulair ambachtscentrum dit hergebruik kunnen stimuleren.”