Gemeente Epe plant 12.500 nieuwe bomen in bossen

In totaal gaat het om 800 hectare bos in Epe en 8 hectare bos in Vaassen (De Helfterkamp) waar bomen zijn geplant. Het gaat om boomsoorten als de esdoorn, berken, elsbessen, elzen en reuzenzilversparren.

Aantrekkelijker

De gemeente Epe wil het bos door verjonging een stuk gevarieerder maken. Dit gebeurt met bomen van verschillende lengtes, leeftijden en soorten. De bedoeling is dat het bos hierdoor aantrekkelijker wordt voor planten, dieren en in de toekomst ook voor recreanten.

Verzuurde bodem

,,Een voorbeeld om dit te illustreren: een bos met alleen beukenbomen zorgt voor een flink verzuurde bodem en daarmee voor een eenzijdig bodemleven, soorten insecten en vogels en voor bomen in veelal dezelfde leeftijden. De gelijke leeftijd van de bomen zorgt ervoor dat een compleet bos op zeker moment in een keer gekapt dient te worden.”

Op meerdere plekken in de gemeente is sprake van dit soort eenzijdige bossen. ,,In onze gemeente hechten we grote waarde aan biodiversiteit en een daarmee gezonder bos. Bovendien willen we graag, samen met inwoners en toeristen, langjarig genieten van de mooie natuur.”