Gemeente Epe reageert als enige te laat op ‘eenvoudige’ mail van burger

16 september De vuurzee die restaurant De Rietstulp in Oene zaterdagnacht verwoestte, is vermoedelijk ontstaan door brandoorzaak nummer één. ,,Het lijkt er op dat het in de wasdroger begonnen is", zegt eigenaar Ben Kamphuis.