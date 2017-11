Genderneutrale toiletten in gemeentehuis Epe

Video Kind ernstig gewond bij ongeluk in De Vecht

14 november Een kind is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval in het dorpje De Vecht. Het kind zat in de auto die door nog onbekende oorzaak tegen een boom botste op de Avervoordseweg tussen Terwolde en Apeldoorn.